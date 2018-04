Oggi allo stadio Tardini ad assistere alla vittoria del Parma con il Frosinone c’era anche il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, 46 anni pavese, ma grande tifoso dei crociati. Centinaio, che in questi giorni ha partecipato alle consultazioni con il presidente Mattarella per la formazione del Governo insieme al leader della Lega Salvini, segue da sempre la squadra gialloblù e appena può viene al Tardini o va in trasferta come lo scorso giugno alla finale di Firenze. Con lui allo stadio c’erano i parlamentari di Parma Laura Cavandoli e Maurizio Campari.