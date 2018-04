Parma-Cittadella 0-0, secondo tempo. Adesso i gialloblù spingono

Secondo tempo

Inizia il secondo tempo. Nessun cambio ma Parma trasformato. Adesso i gialloblù comandano

4' Insigne entra in area dopo una bella azione corale, si oppone a pochi centimetri il portiere Alfonso

1' Munari non trova lo specchio della porta. E' dei gialloblù la prima occasione

Primo tempo Partita molto nervosa al Tardini, ancora 0-0

Forte pressione del Cittadella, sceso determinatissimo al Tardini. Veneti sempre più spesso in avanti nell'area crociata, ma il Parma reagisce nel finale del primo tempo confezionando diverse occasioni

44' Ancora Calaiò da pochi passi! La palla non entra

42' Ammonito Lucarelli che finisce a terra e prende il pallone con le mani

41' Per un soffio Calaiò non segna su cross di Di Gaudio

36' Grande occasione per Calaiò che si fa parare la conclusione al volo, fischiato il fuorigioco ma dalle immagini tv la posizione sembra regolare

32' Bel tiro di Schenetti su in contropiede veloce del Cittadella. Para Frattali.

25' Altra conclusione di Settembrini

23' Cittadella pericoloso, Frattali fa buona guardia

20' Cartellino giallo per Settembrini (nervoso fin dall'inizio) per un intervento durissimo su Gagliolo

19' tiro-cross di Gagliolo, nessun problema per il portiere del Cittadella Alfonso

11' Schenetti di sinistro impegna Frattali, palla gol anche per il Cittadella

7' Gran destro di Munari, fuori di poco. Partita nervosa, scintille fra Calaiò e Iori

Parma-Cittadella al Tardini, in palio tre punti fondamentali per inseguire il sogno A. Veneti al settimo posto a quota 50. Nel Parma torna Insigne, non c'è Siligardi

L'altro anticipo di oggi: Foggia-Ascoli 3-0

Risultati

Classifica

Domani, sabato 14, le partite in programma (tutte alle ore 15)

