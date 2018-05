Parma batte Bari 1-0: Gagliolo firma la vittoria, i crociati sorpassano il Palermo in classifica

Nell'ultima partita casalinga della stagione (discorso play-off a parte), il Parma batte il Bari 1-0 e sale al terzo posto in classifica, a 69 punti. I crociati sorpassano il Palermo per un punto. Al secondo posto resta il Frosinone, con 71 punti. Il Frosinone infatti ha battuto 1-0 l'Entella a Chiavari.



Nel primo tempo, allo stadio Tardini, il Parma crea diverse occasioni, in particolare con Gagliolo. Molto attivi anche Ciciretti e Barillà. Gli ospiti rispondono con le incursioni di Floro Flores nell'area di Frattali.

Nella ripresa il ritmo resta alto e lo sarà sempre di più. Al 34' è Gagliolo a sbloccare il risultato. Poco dopo il Bari contrattacca con Henderson, che sfiora il gol con una clamorosa traversa. Un minuto dopo Empereur viene espulso: il Bari resta in dieci. Proteste dalla squadra avversaria. L'ultima fase della partita prosegue quindi all'insegna della tensione.

A fine ripresa l'arbitro concede 6 minuti di recupero. Il Bari continua ad attaccare: altra occasione al 45' ma Frattali salva, di nuovo, il risultato.

Gli ultimi minuti della partita sono infuocati ma il Parma riesce a difendere il risultato: con la vittoria di oggi sale al terzo posto, sorpassando il Palermo.

In classifica:

Empoli 82

Frosinone 71

Parma 69

Palermo 68

Venezia 66

Bari 64

Cittadella 63

Perugia 60

Foggia 57

Spezia 53

Video

Partita sofferta ed equilibrata, Parma al terzo posto: il video-commento di Paolo Grossi

"Forza Parma!": risuona l'inno del Parma



Uno striscione per ricordare Wembley

Aspettando la partita: video fuori dal Tardini







La cronaca della partita

Secondo tempo

51' Parma-Bari finisce 1-0

48' Tanto nervosismo in campo: entrambe le squadre continuano a cercare il gol

45' L'arbitro decide 6 minuti di recupero. Azione del Bari: gli ospiti sfiorano il gol ma Frattali salva ancora il risultato

42' Esce Ceravolo, entra Calaiò

40' Tensione nel finale di partita

38' Empereur espulso: Bari in 10

37' Tiro di Henderson, che sfiora il gol: la palla finisce sulla traversa e rimbalza sul campo

34' Scavone rimane a terra. D'Aversa lo fa uscire: al suo posto entra Anastasio

28' Ceravolo parte in attacco ma l'arbitro fischia: fuorigioco. I ritmi comunque restano alti

20' Cambio maglia per Iacoponi che per una trattenuta si era strappata

19' Azione di Ciciretti: sfiorato il raddoppio

14' Gol del Parma! Crociati in vantaggio con Gagliolo

13' Gagliolo attacca ma Micai "salva" la sua porta

6' Ammonito Marrone per un fallo su Ciciretti

3' Azione di Ceravolo davanti alla porta del Bari ma c'è la chiusura difensiva di Empereur, che sul più bello recupera Ceravolo e gli impedisce di calciare

1' Al via la ripresa

Primo tempo

48' E' finito il primo tempo, dopo 3 minuti di recupero

45' Di Gaudio fermato dalla difesa del Bari

37' Fallo di Basha su Di Gaudio: ammonito il centrocampista

35' Il Bari parte all'attacco con Sabelli: gran tiro verso la porta del Parma. Frattali c'è e ferma il pallone

30' Il Parma crea spazi e insidia la porta del Bari: azione di Barillà. Niente gol ma crociati ancora "pericolosi"

27' Doppia azione di Floro Flores: Frattali salva il risultato

26' Tiro di Iocolano

24' Calcio d'angolo: Gagliolo tira ma sfiora la traversa. Pallone alto di poco

23' Incursione di Barillà nell'area del Bari

21' Ancora Ciciretti nell'area avversaria: cross ma il pallone arriva lungo su Barillà

19' Ciciretti all'attacco ma quattro giocatori avversari lo fermano

18' Due azioni del Bari insidiano la porta di Frattali ma Dezi prima e Gazzola poi deviano il pallone

15' Bari in dieci, in attesa che entri Floro Flores

13' Rimane a terra Andrada: entra in campo lo staff medico del Bari

9' Nené ci prova da fuori area, ma il tiro è un passaggio per Frattali

5' Doppia azione Ciciretti-Ceravolo: il Parma sfiora il gol

3' Ceravolo va all'attacco

1' I crociati cercano subito di attaccare

