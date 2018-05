La festa del Parma al Tardini: Lucarelli si ritira. Lizhang: "Abbiamo mostrato il nostro coraggio"

La grande festa per la promozione del Parma calcio in serie A è iniziata alle 21. Capitan Lucarelli parlerà del suo futuro. L'amministratore delegato, Luca Carra, ha detto: "Voglio ringraziare i nostri tifosi, che ci hanno seguito in questi anni e anche stasera sono qui".

Dopo la sfilata delle squadre protagoniste degli ultimi tre campionati (guarda i video sotto) è salito sul palco il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano. "Ce l'abbiamo messa tutta - ha detto - abbiamo tenuto duro. Il Parma è sempre il Parma, in qualunque categoria". E' poi entrato mister Roberto D'Aversa, accolto dai cori "Portaci in Europa": "A Spezia - ha detto - c'è stata una escalation di emozioni. Da Empoli siamo ripartiti, tutti insieme. Il grazie va alla società, ai ragazzi dello scorso anno e di questo".

L'ADDIO DI LUCARELLI. La maglia numero 6, quella di capitan Lucarelli, è stata ritirata. Alessandro Lucarelli ha poi annunciato il suo ritiro.

Dopo 10 anni, il primato di 333 partite in campionato e il record di 3 promozioni consecutive in maglia crociata, #Lucarelli abbandona il calcio giocato.

Video - Lucarelli ha raggiunto la curva, accolto dall'ovazione del pubblico, e ha parlato ai tifosi con il megafono: "Insieme - ha detto tra l'altro - abbiamo dimostrato che niente e nessuno ci potrà fermare".

PARLA IL PRESIDENTE LIZHANG. Il presidente del Parma Lizhang ha detto: "Durante questa risalita abbiamo mostrato al mondo il nostro coraggio: nessuno più dei nostri ragazzi può essere chiamato eroe".





All'inizio della festa hanno sfilato sul prato dello stadio Tardini le formazioni del Parma degli ultimi tre campionati.

Entrano in campo molti dei protagonisti della prima promozione del Parma Calcio 1913, quella del 2015/16 dalla Serie D.#Lauria: "Quel gol in rovesciata lo porto sempre con me"#Longobardi: "Che bello essere qui, è sempre un'emozione"#FesteggiamolA#ComenoinessunomAi — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 27 maggio 2018

Video: sfila la formazione della serie D

Video: sfila la squadra della stagione in Lega Pro

Il Tardini accoglie alcuni dei ragazzi che lo scorso anno sono stati protagonisti della seconda promozione, in Serie B, nella scorsa stagione.#Giorgino: "Il derby lo aspettavamo da 20 anni, ci ha dato la carica giusta fino ai playoff"#FesteggiamolA#ComenoinessunomAi — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 27 maggio 2018

Video: sfila la formazione vittoriosa in serie B

Video: gran finale con i fuochi d'artificio

