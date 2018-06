Caso whatsapp: ecco i tre messaggi di Calaiò a De Col

In poche ore, da quando sono stati resi noti, sono diventati un "tormentone" in città: tra amici oramai ci si chiama "pippein" o "cazzein". E, a essere sinceri, se non ci fosse di mezzo una stagione lunghissima, un risultato fantastico (un risultato nel risultato con tre promozioni consecutive), se non ci fosse il rischio - per i tifosi - di vedersi cancellati chilometri (spese e sacrifici) e infiammazioni alle ugole, vestiti bagnati e tanta, tanta passione profusa, insomma se non ci fosse in ballo una serie A guadagnata sul campo (e sugli spalti), ci sarebbe da sorridere. La procura federale, evidentemente non la pensa così. "Ehi pippein - scrive Calaiò a De Col (ex compagno di squadra allo Spezia per un anno) - non rompete il cazzein mi raccomando amico mio". Poi tre emoticon con tanto di "bacino" e cuoricino. E, anche, "dillo a Claudiein" (Claudio Terzi, altro giocatore dello Spezia). Infine "Soprattutto col rapporto che avete con me". Si fa molta fatica, se i fatti sono questi, a vedere della malizia. Forse leggerezza, ma tanta amicizia. Ci sarebbe da ridere se la posta (in tribunale) non fosse alta. Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, a sua volta, volto popolare tra i commentatori sportivi: "Non è possibile pensare che ci sia stata una partita venduta per questo sms. Se si fosse parlato di soldi e appuntamenti avrei capito, però con questo messaggio da 'cazzein', nel vero senso della parola, non si può non mandare in A una squadra. Ma che c'entra una società che non è coinvolta direttamente? Qui stiamo parlando probabilmente del nulla".