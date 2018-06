Serata parmigiana in un noto ristorante di via Farini per quello che (come annunciato già da due giorni dalla Gazzetta di Parma) da oggi (mercoledí) pomeriggio, dovrebbe diventare il primo acquisto del Parma, Leo Štulac. Il calciatore sloveno, centrocampista proveniente dal Venezia, in mattinata sosterrà le visite mediche, poi la firma. Durante la cena, in cui ha brevemente incontrato il ds del Parma Fagiano, Štulac era con il procuratore e il suo legale.