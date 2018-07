Marchisio strizza l'occhio al Parma e...fa sognare (in tutti i sensi)

Chiacchiere da movida: "Marchisio sta cercando casa a Parma", voce e tam tam nella serata di via Farini. Marchisio è Claudio, centrocampista della Juve e della Nazionale. Un big che fa il pari con radiomercato: "Il Parma sta trattando Balotelli" e "Il Parma sta valutando se riprendere Cassano" (Leggi). Un superbig che faresti fatica a veder lontano da Torino, un superbig che sarebbe un colpaccio al pari (con le debite proporzioni tra crociati e bianconeri) di Ronaldo alla Juve. Pare più una bufala, quindi, che una notizia vera. Ma se poi su Instagram, sul profilo del giocatore, leggi "Amo tantissimo il prosciutto crudo, quindi da voi casco a pennello", inizi a cullarlo il sogno di vederlo in crociato. Magari facendo finta di non pensare che sia una genilezza verso i tantissimi tifosi juventini a Parma.