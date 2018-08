E' ufficiale, arrivano Biabiany, Bastoni, Dimarco e Sierralta. Quanti nomi (ancora) in attacco

E' ufficiale: dall'Inter, infatti, approdano al Parma: si tratta di Jonathan Biabiany, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Il sito del Parma specifica anche i dettagli del contratto: Biabiany arriva a titolo definitivo (contratto annuale), mentre Dimarco arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Bastoni, infine, arriva con la formula del prestito secco. Altra ufficializzazione: torna in crociato il nazionale cileno Francisco Sierralta (21 anni): l'Udinese ha concesso il prestito del difensore. Joel Obi, centrocampista ora al Torino, sarebbe vicino al Parma: una sorta di ritorno, visto che è cresciuto nelle giovanili crociate. In attacco, giornata no sul fronte Balotelli, si (ri) fanno i nomi di Moise Kean (la Juve cederà l’attaccante solo con il diritto di riacquisto) - con la concorrenza di Monaco e Leganes -, Alessandro Matri, Khouma Babacar e Mattia Destro: il rossoblù non è nel mirino del tecnico Inzaghimister Inzaghi e sarebbe sul mercato (Genoa e Fiorentina in concorrenza). A centrocampo non finisce la telenovela Alberto Grassi. Da Napoli sono certi: sarà crociato.