La stagione del Parma inizia con la Coppa Italia: stasera arriva il Pisa al Tardini

Stasera prende il via la stagione del Parma: al Tardini c'è il Pisa, squadra di C del parmigiano Corrado. Tante assenze tra i gialloblù - Segui gli aggiornamenti dalle 20,30 sul nostro sito

Primo atto senza scherzi, please

Finalmente si gioca. Dopo un'estate passata a parlare di messaggi, tribunale e penalizzazioni, si torna in campo. A mente sgombra per l'esito dell'appello che ha smacchiato la fedina del Parma, e con tanto entusiasmo per aver superato quota diecimila abbonati e per poter ospitare partite di alto livello in uno stadio ancor più confortevole dopo i ritocchi estivi che l'hanno adeguato agli standard della serie A.

Dobbiamo tutti tenere a mente che il Parma che scenderà in campo stasera non è ancora quello che lotterà per salvarsi. (...)

