Pubblichiamo una foto di Sergio Lori, che commenta: "Da un po’ di tempo non si vedono sventolare le bandiere all’ingresso dello stadio Ennio Tardini. Mentre anni fa erano state tolte perché strappate dal vento, rovinate dalla pioggia e scolorite dal sole, erano state cambiate. Ora, visto che il Parma è ritornato in serie A, sarebbe bello vederle sventolare ancora una volta, sia per il pubblico che per le squadre che entrano allo stadio Tardini".