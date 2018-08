47' Due minuti di recupero, finisce il primo tempo 0-0. Più Parma che Spal, ma i biancoazzurri controllano, complice un Parma che cerca poco il tiro verso la porta.

43' Fares sparaccia da lontano. Palla fuori

38' Terzo angolo consecutivo per la Spal

32' Erroraccio di Gomis, il portiere della Spal, in un disimpegno. Serve Di Gaudio al limite dell'area piccola, che butta dentro, ma l'esterno del Parma non serve i due compagni in area.

31' La Spal guadagna terreno

29' Ancora Missiroli pericoloso, ma la difesa del Parma neutralizza

23' La palla spiove nell'area della Spal, ma la difesa biancoazzurra copre bene

20' La Spal prende coraggio

18' Prima occasione per la Spal con Missiroli, di testa, solo davanti a Sepe. Debole, il portere crociato blocca

15' Più Parma che Spal. I crociati fanno gioco e si propongo in avanti

7' Inglese salta due avversari, ottima azione personale, poi mette dentro. Nessun giocatore crociato (oggi in maglia nera) ne approfitta. La difesa della Spal spazza.

5' Un'occasione su calcio d'angolo e un paio di azioni incisive in avanti. Parma aggressivo nell'avvio

Squadre in campo, prima del fischio d'inizio, con le magliette dedicate alle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova (Guarda)

Dopo gli anticipi (vittorie di Juve e Napoli - guarda) di ieri è l'unico match della serie A in corso. le altre giocheranno alle 20:30. Domani Roma-Atalanta.

La presentazione della partita

PAOLO GROSSI

La Spal è solida, ostica, fisica, organizzata. Non sarà la Juve, certo, ma è una signora squadra che l'anno scorso si è salvata all'ultima giornata avendo avuto la forza di non cambiare allenatore quando era penultima e che quest'anno con lo stesso tecnico, e una infornata di diritti tv in più, riparte dando continuità a un progetto tecnico e societario. Tanto di cappello agli estensi, e massimo rispetto speriamo anche da parte del Parma. Che oggi affronta il primo esame di maturità. Se al debutto in casa l'approccio è stato giusto, ora bisogna dimostrare di essere da serie A in trasferta, e che Chiavari, Vercelli, Cesena, per ricordare alcuni passi falsi della passata stagione, sono solo brutti ricordi.

Per paradosso D'Aversa che pochi giorni fa disponeva, sulla carta, di cinque, dicasi cinque, esterni destri d'attacco (Galano, Siligardi, Biabiany, Gervinho, Ciciretti) oggi avrà a disposizione solo l'ivoriano per la panchina. Una sorta di scherzi a parte che non fa ridere. Il lazzaretto di Collecchio è una cosa difficile da accettare anche quando si voglia attribuire tutto alla sfortuna. Cessioni, esclusioni dalla lista, ko a ripetizione: va bene tutto ma la serie A è dura e non ci si può fare del male da soli. All'ultimo forfait il tecnico potrà ovviare buttando dentro Da Cruz o inserendo un centrocampista in più (Rigoni?) in posizione avanzata.

A intimorirci un po' oggi è la battaglia a centrocampo che a prima vista avvantaggia i padroni di casa. A questo proposito sarà chiamato a una rapida crescita il timido Stulac visto con l'Udinese, mentre all'ex di turno Grassi si chiese una maggior tenuta. Di fronte si troveranno un trio tutto nuovo: Kurtic, Valdifiori e Missiroli sono infatti acquisti estivi.

Il Parma può far valere la verve di Inglese, un uomo che sa fare reparto da solo ma anche dialogare con i compagni e, dietro, il mestiere unito al fisico di Bruno Alves. Con Petagna, altro nuovo acquisto, sarà un duello da scintille.

Il fatto di non giocare sul campo di casa non dovrebbe poi zavorrare troppo i ferraresi che non più tardi di sette giorni fa proprio al Dall'Ara hanno superato il Bologna.

Insomma, fare risultato oggi non sarà una passeggiata ma è attraverso queste gare che si cresce e si matura quanto basta per poter puntare a salvarsi.