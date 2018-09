Parma-Juve: stasera torna la grande sfida - Aggiornamenti in tempo reale dalle 20,30

Stasera alle 20,30 si gioca Parma-Juventus. Segui gli aggiornamenti minuto per minuto sul nostro sito.

Roberto D'Aversa in fondo è sereno. Sa bene che la salvezza del Parma non passa dalla sfida con la Juventus. E poco conta se arriva a questa gara con gli uomini contati, tra infortuni ormai datati e possibili assenze dell'ultima ora («valuteremo Grassi poco prima della partita, vedremo se riuscirà a giocare»). Perché alla fine, praticamente in diretta «mondiale», chi ha qualcosa da perdere è la Juventus. Se il Parma perde, è semplicemente ripettato il pronostico. «Quando si affrontano certe squadre - conferma D'Aversa alla vigilia -, conta molto l’orgoglio di misurarsi contro una realtà più grande. Anche quando ero io un giocatore spesso e volentieri la salvezza è passata da vittorie importanti e impensabili, sappiamo che in questo momento hanno più loro da perdere». (L'articolo completo di Sandro Piovani è sulla Gazzetta di Parma in edicola)