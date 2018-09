D'Aversa ha scelto: Parma in campo a Napoli senza Gervinho

La formazione del Parma: Sepe, Iacoponi, Stulac, Deiola, Ciciretti, Barillà, Gobbi, Di Gaudio, Bruno Alves, Gagliolo, Inglese

A disposizione: Frattali, Bagheria, Dimarco, Da Cruz, Ceravolo, Sierralta, Gazzola, Siligardi, Gervinho, Rigoni, Sprocati, Bastoni.

La presentazione della partita (di Paolo Grossi)

Sulla carta stasera al San Paolo il Parma affronta l'ennesima missione impossibile. Il Napoli quando ingrana, come è successo a Torino domenica, è incontenibile. Ancelotti ci ha messo due mesi ma sta cominciando a raccogliere i frutti della differenziazione dai metodi di Sarri. Adesso ha varato il suo vecchio e sempre affidabile 4-4-2 in cui dà grande libertà a Insigne di muoversi tra centrocampo e attacco, mantenendo invece in difesa l'assetto precedente. A regalare qualche speranza in più ai crociati c'è il fatto che Hamsik e compagni sono attesi sabato dalla Juve mentre mercoledì in Champions riceveranno il LIverpool. Sfide di ben altro tenore rispetto a quella di stasera, e che potrebbero indurre Ancelotti a fare ampio turnover (peraltro già iniziato a Torino). Allo stesso tempo bisogna ricordare che le seconde linee di Ancelotti sono comunque fior di campioni. Tra gli indiziati a rifiatare oggi c'è lo stesso Insigne (in quel caso in avanti giocherebbe la coppia Milik-Mertens) mentre potrebbe debuttare Malcuit.

A indurre anche D'Aversa a un certo turnover non è la Chanmpions ma l'Empoli che arriverà domenica al Tardini. Un'altra sfida, come quella con il Cagliari, in cui i punti in palio sono pesanti. Il tecnico crociato ha ampie alternative in difesa e in attacco e si ritrova con soli quattro centrocampisti. Stasera riposerà Di Gaudio, e forse uno tra Rigoni e Barillà per fare spazio al più fresco Deiola che, ci fossero stati più uomini a disposizione a centrocampo, avrebbe anche potuto essere il rimpiazzo di Di Gaudio come è avvenuto a gara in corso nelle ultime due partite. Così saranno Siligardi e Ciciretti a contendersi il posto.

Sarà anche una parata di ex: Ancelotti da un lato e Sepe, Inglese, Ciciretti e gli acciaccati Dezi e Grassi dall'altro. I primi tre giocheranno sicuramente con profonde motivazioni dopo aver trascorso parte del ritiro estivo alla corte di Ancelotti. Il Parma parte sfavorito ma non battuto. Conforta l'assetto solido mostrato nelle ultime gare e la verve di Gervinho che nello spazio può fare male a tutti. E' un'altra di quelle sfide che abbiamo vagheggiato nostalgicamente negli ultimi tre anni. Adesso che ci siamo, giochiamocela col cuore in mano.