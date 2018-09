Parma e Empoli, stavolta è sfida salvezza Le probabili formazioni

I crociati devono cancellare Napoli con una prestazione importante

Indisponibili Inglese e Sierralta, in avanti Gervinho con Ceravolo

La presentazione del match (di Sandro Piovani)

Ci siamo, da una parte il Parma e dall'altra l'Empoli, ovvero le due squadre che nella passata stagione hanno ottenuto la promozione diretta.

Partiamo da una considerazione forse banale ma concreta: nell'Empoli, rispetto alla gara del Tardini di un anno fa (vinta dall'Empoli 2-1, con rigore finale fallito da Nocciolini), erano in campo in sei (di cui uno subentrante): Di Lorenzo, Veseli, Bennacer, Krnic, Caputo e Zajc nella ripresa (naturalmente se verranno confermate le «probabili»). Nel Parma erano in campo Iacoponi e Siligardi, oltre a Di Gaudio.

Di certo è facile affermare che il Parma è cambiato e non poco e che, di contro, l'ossatura degli ospiti è sempre la stessa. Ha ragione D'Aversa quando afferma che l'Empoli è figlio di un progetto nato e cresciuto nel tempo. Mentre il Parma, anno dopo anno, anche per «l'obbligo» di provare a vincere sempre, è cambiato e non poco. Lecito chiedersi se il rodato Empoli può, anche stavolta, mettere il difficoltà il rinnovato Parma.

Con un comune denominatore: Parma e Empoli devono fare i conti con molte assenze. Senza le quali, forse, le premesse sarebbero assolutamente diverse. Ieri, oltre a prendere atto dell'assenza di Inglese, D'Aversa ha perso anche Sierralta. Il tecnico punterà su Ceravolo: così così sino ad oggi da subentrante, ma per lui è un'occasione da sfruttare. Inutile caricarlo di eccessive responsabilità, ma di certo sarà una partita importante per Ceravolo. Con lui torna anche Gervinho dopo la pausa di Napoli. Di fatto potrebbe essere un tridente inedito: sarà interessante vedere come si districa l'attacco del Parma.

Di certo, quel che conta oggi, è tornare a «fornire la prestazione». Che sia convincente e decisa, come è accaduto in gare vinte ma anche perse (citiamo Inter e Juventus). E soprattutto il Parma deve ricordarsi che la salvezza passa proprio da questi scontri diretti. La squadra sembra comunque averlo capito. Certamente lo hanno fatto i tifosi: il loro «tasso» di fiducia nel Parma non è stato certo scalfito. Anche loro, a partire dalle 18, saranno chiamati a giocare una partita importante. Non semplice. Di certo vincente, almeno nel gemellaggio con i colleghi empolesi. Che inizierà alle 11 con una amichevole tra Boys e Desperados. Tutti sono invitati. Il calcio è anche questo. Bello così.