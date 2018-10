Grande entusiasmo in via Mantova, all'osteria Posada, per l'inaugurazione del Parma club dedicato a Roberto D'Aversa.

Oltre al tecnico sono intervenuti alla serata il vice sindaco Bosi, il diesse Faggiano, Lucarelli e Gazzola.

"Per me è un grande onore - ha confessato D'Aversa - e sono felice che si consolidi il mio rapporto con questa città dove ho spostato tutta la famiglia. E' vero, ho già vinto molto qui ma non è ancora il momento di guardare indietro. Sono concentrato sull'obiettivo-salvezza".