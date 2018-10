Secondo tempo maledetto per i crociati: al Tardini finisce 0-2 Foto

Rimane a quota 13 il Parma, fermato dalla Lazio al Tardini. Dopo un primo tempo da dominatori, i crociati hanno subito lungo tutto il secondo tempo. 0-2 al Tardini con il gol su rigore di Immobile e il gol di Correa al 94'.

94' Correa raddoppia la gioia della curva laziale: 0-2. E fischio finale.

88' Cartellino giallo per Milinkovic-Savic: tackle duro ai danni di Gobbi

86' Immobile ci riprova: Sepe tiene in piedi il Parma con una grande parata

84' Correa tenta il tiro da fuori, Sepe c'è

80' Gagliolo stende Berisha. Rigore per la Lazio, realizza Immobile.

79' pressing della Lazio, il Parma non esce dalla sua metà campo. Via Siligardi, dentro Ciciretti

77' Bella chiusura di Gagliolo su Milinkovic-Savic

70' Rigoni in contropiede sbaglia tutto, recupera palla la Lazio

66' Entra Biabiany al posto di Di Gaudio. D'Aversa cerca di scuotere i suoi, che ora stanno subendo passivamente il gioco avversario

63' La Lazio aumenta il ritmo, il Parma per ora tiene

61' Correa subito semina il panico nella difesa del Parma, Gagliolo salva tutto

58' Sostituzioni: esce Inglese, entra Ceravolo. Per la Lazio fuori Lucas Leiva e Luis Alberto, entrano Berisha e Correa

57' Strakosha a vuoto su un cross dalla destra, ma le punte del Parma non sono pronte a deviare in gol

55' Occasione per il Parma! Barillà rovescia al centro, Di Gaudio esita al momento del tiro, poi la sua conclusione finisce in corner

54' Milinkovic ha una seconda occasione ma tiro troppo centrale, para Sepe

51' Occasione Lazio: una girata in area di Milinkovic diventa un assist per Immobile che, in ottima posizione, spara alto

50' Ammonito Luis Alberto per proteste

47' Ammonito Siligardi per gioco scorretto: fermato alle spalle Immobile

46' Parte il secondo tempo: nessun cambiamento in campo

45' Il primo tempo finisce sullo 0-0. Crociati in avanti, la Lazio che si è chiusa e solo in un paio di occasioni si è resa pericolosa.

41' Assist di Acerbi per l'inserimento dalla destra di Patric, che da due passi calcia addosso a Sepe

38' Bella chiusura di Radu sul cross di Barillà, altra grande ripartenza del Parma

37' Lucas Leiva regala il pallone a Stulac che prova il tiro al limite, colpendo in pieno Luiz Felipe

33' Ammonito Gobbi per gioco scorretto

32' La punizione di Stulac sibila fuori di poco alla sinistra di Strakosha

30' Cartellino giallo per Lucas Leiva: intervento da dietro in ritardo su Siligardi

25' Ritmi gradevoli ma sono tanti gli errori delle due squadre. Grande tifo del Tardini

20' La ripartenza fulminante di Inglese finisce davanti alla porta laziale: tiro a lato.

19' Immobile si avvicina pericolosamente alla porta: Sepe para in due tempi

17' cavalcata di Lulic, che si fa tutto il campo e calcia al limite: palla fuori di poco

10' Barillà recupera palla e si invola verso la porta biancoceleste, il suo passaggio per Inglese è però intercettato

8' Conclusione al volo di Patric, ma la palla finisce in tribuna.

5' Primo affondo del Parma contro una lazio partita a rilento: il cross di Di Gaudio è deviato in corner.

E' iniziata al Tardini - gremito - Parma-Lazio. Gervinho non gioca. Senza le sue stelle, come contro il Genoa il Parma si affiderà all'orgoglio del gruppo.

La formazione del Parma:

Sepe, Iacoponi, Stulac, Barillà, Gobbi, Di Gaudio, Bruno Alves, Siligardi, Gagliolo, Rigoni, Inglese.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Deiola, Ceravolo, Ciciretti, Scozzarella, Gazzola, Biabiany, Sprocati, Bastoni.

Serie A: risultati e calendario



Tutte le notizie sul Parma calcio