Kucka, il primo colpo, in città per la firma (e le visite): "Il Parma? Un progetto interessante"

"Sono contento, ora ci sono le visite e poi vediamo. Spero di fare anche meglio rispetto a quello che ho fatto in passato. In Turchia non era una buona situazione e il Parma mi ha offerto una cosa interessante, ci siamo messi d'accordo dopo poche settimane. Non ho ancora parlato con nessuno, non so che tipo di ambizioni abbia il club. Proverò sicuramente a regalare qualche gol ai tifosi". Queste le parole di Juraj Kucka all'atterraggio a Bologna. Il centrocampista slovacco si è poi sottoposto a una tranche di visite mediche a Parma. Domattina le completerà e in giornata dovrebbe arrivare la firma su un contratto di tre anni e mezzo per il club crociato.