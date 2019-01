Ritorno in campo. Parma, riparti col piede giusto

A Udine oggi nessuna novità in squadra, Kucka andrà in panchina

Gioca Deiola, in partenza per Cagliari. Ma ci sono Inglese e Gervinho

PAOLO GROSSI

Per fortuna si torna a giocare, e si annacqua un po' la pantomima del calciomercato invernale, sequela stucchevole di ipotesi, voci e fantasie che ha più a che vedere con il disagio psichico che con il pallone vero e proprio. Doveva finire ieri sera, questa sessione, poi è stata prolungata, e infatti al di là delle chiacchiere gli affari concretizzati sono stati pochissimi perché tutti vogliono prendere per il collo tutti nelle ultime ore e spuntare un prezzo migliore. D'altra parte se hai un budget ben definito non ti resta che aspettare i saldi dei saldi.

Fatto sta che il Parma oggi alla ripresa del campionato a Udine avrà Kucka in panchina er nient'altro rispetto a un mese fa. Per carità, non è che le altre abbiano strafatto e comunque Okaka e Zeegelaar, i colpi degli avversari di oggi, non fanno tremare i polsi.

Il Parma potrebbe, o dovrebbe, far uscire dai sette agli otto elementi (oltre a Da Cruz, Ciciretti, Ceravolo, Frattali Dezi, Baraye, Munari, Deiola, Di Gaudio) accontentandosi di altri tre o quattro innesti.

Anche l'anno scorso alla ripresa, a Cremona, il Parma fece a meno di nuovi acquisti, perdendo al fotofinish dopo una gara mal giocata.

Quest'anno speriamo vada diversamente, l'Udinese è parecchio rabberciata e mancherà di pedine importanti ma questo è un refrain inquietante: quando gli avversari sono alle corde il Parma spesso si è trasformato nel buon Samaritano. All'andata, al Tardini, un bel Parma aveva preso meritatamente il largo prima di farsi sgonfiare dalla Var con un rigore contro che nessuno aveva visto, arrivato due minuti dopo il misfatto. Si erano però intraviste le ottime qualità dei vari De Paul, Fofana e anche Barak, che oggi non ci sarà, mentre potremmo vedere Okaka.

Dai crociati oggi ci aspettiamo la condotta che ha ispirato le belle vittorie esterne sin qui conseguite: quindi squadra corta e compatta nella sua trequarti, pronta ad appoggiarsi a Inglese e colpire di ripartenza. Stulac dovrebbe tornare titolare dopo il primo tempo di Firenze quando si era infortunato, Kucka andrà in panchina e Deiola. che pure entro fine mese tornerà a Cagliari, giocherà dall'inizio. A casa è rimasto Ciciretti che andrà via: per lui a Parma non c'è stata gloria.