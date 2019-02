Riecco l'Inter, provaci ancora Parma (a fare un altro colpaccio) Probabili formazioni

La presentazione della partita (di Paolo Grossi)

Ecco una gara casalinga del Parma che, a differenza di altre, potrebbe essere molto spettacolare. Intanto perché, e non è successo così spesso, i crociati disporranno della miglior formazione possibile, con Gervinho e Inglese assieme. Poi perché disporranno anche, si può presumere, di spazi per poter colpire in ripartenza, com'è nel loro dna. E allora dovrà stare attenta, l'Inter, a conciliare la pressione che si sente addosso per una vittoria scaccia-crisi (nel 2019 i nerazzurri devono ancora segnare un gol in campionato e sono volati fuori dalla Coppa Italia) e la saggia prudenza, il rigoroso equilibrio tattico che è meglio mantenere al cospetto del Parma. I crociati hanno sùbito rimediato, almeno a livello psicologico, alla doccia fredda del ko con la Spal andando a centrare lo storico pareggio in casa della Juve. La classifica è bellissima, quindi c'è totale tranquillità nell' affrontare l'Inter. All'andata la scelta di D'Aversa fu chiara: densità centrale e ampia libertà agli avversari sulle fasce e disponibilità a lottare sui cross indirizzati verso la testa di Icardi. E pagò, grazie anche al missile di Dimarco.

Ora è possibile che Spalletti abbia predisposto qualche misura alternativa per attaccare in modo diverso la difesa crociata. Nel frattempo però anche il Parma è cresciuto, come s'è capito non solo nella prima ora contro la Spal ma anche nel primo tratto di gara di Torino, oltre che nell'arrembante finale. A questo punto, vista la recente predisposizione della squadra a smentire le statistiche che la penalizzano, potremmo ricordare che tre sole vittorie (Cagliari, Empoli, Sassuolo) in undici gare casalinghe sono poche e che a parità di partite giocate sono stati fatti tre punti in più in trasferta. Quale migliore occasione per riequilibrare le cose?

Naturalmente non sarà facile ma la squadra sta dimostrando, e sotto quest'aspetto D'Aversa è davvero bravo, di saper mantenere intensità e concentrazione anche in una situazione di classifica tranquilla e in assenza di particolari tensioni. Una mentalità da «grande», che fa onore a un gruppo, soprattutto in provincia. Il Parma deve ancora scoprire fin dove potrà arrivare ma ha l'approccio giusto per puntare in alto.

Le probabili formazioni (Dubbio Biabiaby-Siligardi - Guarda il video)