"Il Parma deve avere più fame": l'analisi di Bar Sport dopo la trasferta di Cagliari

Il Parma è vicino all'obiettivo salvezza ma sembra non riuscire a fare lo "scatto" in più che serve per arrivare ai 40 punti che garantirebbero la tranquillità in questo campionato. La prestazione dei crociati con il Cagliari ha fatto emergere che la squadra dovrebbe recuperare un po' di "fame". Anche se è pur vero che 29 punti in serie A non si fanno per caso.

E' stato detto questa sera a Bar Sport. La trasmissione di 12TvParma, condotta da Sandro Piovani, ha sviscerato gli aspetti tecnici della partita Cagliari-Parma di sabato e ha discusso l'andamento dei crociati in questo campionato. In studio, con Sandro Piovani e Giorgia Tarasconi, ci sono Salvatore Corinto e Massimo Zannoni, storico e tifoso crociato. Con loro, come sempre, Andrea Schianchi e Romeo Azzali e, in collegamento dalla redazione della Gazzetta di Parma, Paolo Grossi.



Secondo Andrea Schianchi nell'ambiente si respira già una tranquillità che invece non è ancora garantita. "Questa è una squadra che non se lo può permettere, che deve giocare ai mille all'ora - ha detto tra l'altro Schianchi -. Adesso bisogna cerca cercare di tornare con la fame che c'era prima. Non è possibile vedere una squadra che perde tutte le seconde palle".

Anche Salvatore Corinto usa la metafora della fame: "Bisogna tornare ad essere più affamati, più accorti". Con il Cagliari, Corinto si aspettava un Parma più combattivo. "Un calo a un certo punto della stagione puà starci", ha fatto notare ancora l'ospite, però ora bisogna riprendersi.

Assieme a Paolo Grossi (redazione sportiva della Gazzetta di Parma), Piovani e gli ospiti hanno sviscerato gli aspetti tecnici dell'ultima partita e della stagione del Parma e hanno confrontato le pagelle (con Gervinho che ha deluso un po' tutti in questa trasferta).

Segui 12TvParma in streaming