C'è il Napoli al Tardini: non sarà facile, ma proviamoci

Un Parma incerottato vuole evitare il quarto ko di fila al Tardini ma la squadra di Ancelotti spera ancora di impensierire la Juve





Paolo Grossi

All'andata il Parma più remissivo della stagione non entrò praticamente in partita e il Napoli si fece un bell'allenamento. Il gap tecnico tra le due squadra non è cambiato rispetto a un girone fa, pur essendoci un Kucka in più, ma stavolta i crociati non potranno permettersi di sbagliare partita. La si potrà perdere, perché l'avversaria è più forte e per di più quasi mai si spaventa se gli altri si chiudono, però andrà giocata per bene. Un eventuale ko sarebbe il quarto di fila al Tardini dopo quelli con Roma, Spal e Inter, un vero e proprio record che sarebbe bello evitare. A tre negli ultimi quarant'anni è arrivato solo il Parma di Pioli nel 2006. Una statistica che resta fine a se stessa specie se il Parma si salverà, ma che richiede almeno una prestazione veemente e magari per tutta la durata del match.

D'Aversa però ha dei problemi: Bastoni è ko e al centro giocherà Gagliolo, con Gobbi sull'out sinistro come a Cagliari, dove peraltro non ha fatto male. In mezzo mancano entrambi i play, Stulac e Scozzarella. Dovrebbe così essere Kucka, come nel finale di gara sabato scorso, a stazionare davanti alla difesa. Ai suoi fianchi lo stakanovista Barillà e uno tra Rigoni e il nuovo acquisto Machin. In avanti consueto ballottaggio Siligardi-Biabiany per il terzo posto nel tridente a fianco della coppia Gervinho-Inglese che speriamo sia più ispirata dell'ultima volta. In panchina poi ci sarà il debutto della linea verde di gennaio con Schiappacasse e Brazao.

Il Napoli quando è in palla ti fa girare la testa con un possesso veloce e preciso, tanti smarcamenti nel breve che non danno riferimenti agli avversari ma ne offrono più di uno al proprio portatore. In questo momento la squadra sta un po' faticando (test europeo con lo Zurigo a parte) a trovare la via del gol e in questo l'assenza per squalifica di Insigne non aiuterà. Però ci sono rincalzi come Ounas e Verdi che scalpitano alle spalle del trio Callejon-Milik-Mertens e porterebbero in campo motivazioni anche superiori.

Insomma, la gara è assai difficile ma il Parma, al di là di quello che sarà l'esito, deve dare prova di aver ritrovato la determinazione e la concentrazione di qualche mese fa, indispensabili per lo sprint finale.