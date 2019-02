Parma sconfitto: il Napoli vince 4-0 al Tardini

Il Napoli è troppo forte e al Tardini vince 4-0. Zielinski e una doppietta di Milik non lasciano scampo al Parma, che resta fermo a 29 punti in classifica.

La squadra di Carlo Ancelotti passa in vantaggio dopo 18 minuti, con un gol di Zielinski. Al 36' Milik consolida il vantaggio della squadra ospite. Nella ripresa i crociati cercano di reagire, con azioni di Machin, Kucka, Gervinho e Gobbi ma il gol non arriva. Anzi, al 72' Milik firma la sua personale doppietta e porta il Napoli in vantaggio per 3-0. Ma la partita non è finita: Ounas entra proprio per sostituire e nel giro di 60 secondi, al minuto 81, mette la palla in rete: il Napoli ora conduce per 4-0.





Video

"Napoli superiore a questo Parma. Quarta sconfitta consecutiva in casa": il video-commento di Paolo Grossi

La cronaca della partita

Secondo tempo

90' Quattro minuti di recupero. Parma-Napoli finisce 0-4

83' Esce Biabiany, entra Gazzola

81' Ounas, appena entrato in campo al posto di Milik, segna il quarto gol del Napoli

77' Esce Gervinho, entra Schiappacasse

72' Milik approfitta di un errore difensivo del Parma e segna il gol del 3-0 per il Napoli

67' Gobbi ci prova dalla distanza, ma il pallone finisce lontano dalla porta di Meret

65' Gervinho a terra. Calcio d'angolo

62' Mertens tira ma la palla termina a lato

60' Gervinho fa un gran tiro dalla distanza ma il portiere del Napoli Meret devia la palla

54' Bruno Alves finisce a terra: l'arbitro consulta il Var e non dà il rigore ai crociati perché appena prima c'era stato un fallo

52' Esce Machin, entra Siligardi

50' Azione di Kucka e Machin, che sbaglia e perde il pallone

49' Fallo di Malcuit su Kucka: calcio di punizione per il Parma

46' E' iniziato il secondo tempo: i crociati cercano di reagire. Cambio per il Napoli: fuori Maksimovic, dentro Luperto

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 24 febbraio 2019

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 24 febbraio 2019



Primo tempo

45' Un minuto di recupero e il primo tempo finisce con il vantaggio per 2-0 del Napoli sul Parma

40' Inglese aspetta troppo per calciare in porta: Allan torna e recupera il pallone

36' Milik calcia una punizione e segna il gol del vantaggio per 2-0 per il Napoli. Dopo il gol, Milik è andato ad abbracciare Ancelotti

32' Milik calcia male: rimessa dal fondo

28' Callejon cerca il gol ma la palla è alta. Il Parma "risponde" con Machin

27' Rigoni ammonito

25' Resta a terra Maksimovic dopo uno scontro con un avversario

23' Fallo di Malcuit su Gervinho: punizione per il Parma, salgono Bruno Alves e Iacoponi

21' Un tiro di Mertens finisce fuori di pochissimo

18' Napoli in vantaggio con un gol di Zielinski

15' Il Napoli continua a fare pressing e ad essere "pericoloso" nell'area dei crociati

11' Mertens, tiro deviato: calcio d’angolo, ma il pallone torna ai crociati Gervinho riparte in contropiede ma gli avversari fermano l'azione

9' Allan cerca in profondità Zielinski, ma l’ex Empoli non riesce a tenere in campo il pallone.

7' Callejon approfitta di un errore di Iacoponi e tenta il tiro: palla alta, sopra la traversa

4' Cross dalla destra di Malcuit per Milik, Bruno Alves anticipa il polacco e allontana il pallone

3' Caparbia azione di #Inglese che difende palla sulla destra fino alla metà campo avversaria, poi l'azione sfuma dopo l'appoggio a #Gervinho#ParmaNapoli 0-0

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 24 febbraio 2019



2' Calcio di punizione per il Napoli, batte Callejon

1' Inizia Parma-Napoli. Kucka a terra, il gioco prosegue



La formazione

Noi in campo così per #ParmaNapoli ⤵

Sepe, Iacoponi, Machin, Gobbi, Alves, Gervinho, Gagliolo, Rigoni, Inglese, Biabiany, Kucka.

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 24 febbraio 2019



