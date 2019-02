Scherzetto di Mertens a Gagliolo, durante Parma-Napoli. I calciatori stavano formando la barriera quando a un certo punto Martens ha toccato il "lato B" di Gagliolo. Un piccolo scherzo, "documentato" dal calciatore del Napoli con un video sul suo profilo Instagram. "There's always time for a joke", "C'è sempre tempo per uno scherzo", ha commentato il calciatore sul social network.