Sfida salvezza:Empoli in avanti 0-0

Contro l'Empoli i crociati dovranno essere perfetti: organizzazione, corsa e determinazione.

Le formazioni ufficiali: in attacco D'Aversa ha scelto Siligardi





EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.

A disposizione: Provedel, Perucchini, Brighi, Pajac, Traore, La Gumina, Maietta, Capezzi, Rasmussen, Oberlin, Nikolaou, Ucan.

Allenatore: Iachini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, B. Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Rigoni, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho.

A disposizione: Frattali, Dimarco, Diakhate, Schiappacasse, Sierralta, Machin, Gazzola, Dezi, Davordzie, Biabiany, Sprocati, Bastoni. Allenatore: D'Aversa.

La presentazione della partita (di Sandro Piovani)

I match-ball (salvezza), come gli esami, non finiscono mai. Almeno per ora. Il Parma lo sa bene: la trasferta di Empoli (stadio Castellani, ore 15) rappresenta un'altra possibilità concreta di chiudere (o quasi) il discorso salvezza.

Certo, ai crociati potrebbe andare bene anche un pareggio, ma la squadra, in questo momento, non sembra pronta a gestire una partita delicata come questa. Anche quando la strada sembrava spianata, vedi la sfida interna con la Spal e quella in terra sarda con il Cagliari. Ovvero gli altri due veri match-ball sprecati. Quindi meglio non far di calcolo, meglio pensare esclusivamente a questi novanta minuti, dove serviranno, più che mai, organizzazione, compattezza e determinazione: gli ingredienti che hanno portato il Parma sino a 29 punti, a un passo dalla salvezza. Un passo però ancora da percorrere. Questo non va dimenticato.

Anche perché gli avversari ormai studiano a fondo la «sorpresa» Parma, sanno benissimo che chiudendo la strada a Gervinho, che bloccando Inglese, che chiudendo il fraseggio in velocità dei crociati, il più è fatto. Senza dimenticare che anche oggi D'Aversa non avrà a disposizione un regista di ruolo: Scozzarella è out da tempo e le speranze di recuperare Stulac si sono spente ieri, quando un altro acciacco ha colpito lo sloveno. Con il Napoli aveva giocato Rigoni in quel ruolo: oggi potrebbe essere confermato ma potrebbe giocarci anche Kucka. Soprattutto se D'Aversa dovesse confermare Machin, proprio al posto di Rigoni. Non resta che aspettare le 15.

Anche per verificare il sistema di gioco che adotterà il Parma. D'Aversa, dopo la sfida con il Napoli, aveva fatto capire che la squadra era pronta a cambiare qualche alchimia tattica, ovvero passare alla difesa a tre. Cosa che è accaduta a gara in corso. Potrebbe farlo oggi dall'inizio? Anche qui non resta che aspettare, ricordando le parole pronunciate ieri da D'Aversa, un «meglio affidarsi alle certezze» che quindi non dovrebbe prevedere cambiamenti.

Il Parma comunque dovrà semplicemente fare il Parma, quello visto nel girone d'andata naturalmente. In fondo alla salvezza manca veramente poco, ma è terminato il tempo di sprecare i match-ball che il campionato propone,