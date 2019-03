Faggiano a Bar Sport: "Sul 3-3 pessimismo esagerato. Da neo-promossa sappiamo che dobbiamo soffrire"

Prima di pareggiare in casa con il Parma, l'Empoli aveva vinto 3-0 con il Sassuolo, squadra da tempo in serie A."Tutto questo pessimismo che vedo per il 3-3 mi sembra un po' esagerato. Sappiamo che dobbiamo soffrire. La squadra è una neo-promossa: ogni tanto penso che qualcuno se lo sia scordato". Il ds del Parma Daniele Faggiano lo ha detto questa sera a Bar Sport, su 12 TvParma. Fra gli ospiti in studio assieme a Faggiano, Claudio Rinaldi (direttore di Gazzetta di Parma e 12TvParma-Radio Parma), la giornalista Valentina Cristiani, Romeo Azzali. Conduce Sandro Piovani.

Nelle prime fasi della trasmissione, prima del "Pagellone" e del collegamento con Paolo Grossi dalla redazione della Gazzetta, Faggiano ha sottolineato che "ce lo teniamo, questo punto". "Il 29 stava cominciando a pesare - continua il ds crociato - mi era già capitato nella carriera che non mi schiodavo dal 29... ma è andata bene anche quella volta".

Si è accennato anche agli attacchi che Sepe ha ricevuto dai tifosi per aver salutato quelli del Napoli. Faggiano difende Sepe, spiegando che quelle critiche sono infondate: Sepe è stato nel Napoli, viene da quelle parti e se "quelli del Napoli lo salutano che fa, si gira dall'altre parte e non saluta? Sepe, quando il Parma perde, è uno dei primi a incitare i compagni" ad andare sotto la curva. Quindi non esiste alcun caso, anzi Faggiano spiega che il Parma sta cercando di riscattarlo, nei modi e nei termini cui si potrà arrivare.

