Oggi al Tardini c'è il Genoa e bisogna tornare a vincere

Oggi alle 18 si gioca Parma-Genoa al Tardini: segui i nostri aggiornamenti in tempo reale

Squadre appaiate a 30 punti. Ultimo successo in casa il 25 novembre. Si sfidano due allenatori che a Parma dovremo sempre ringraziare

Paolo Grossi

Il Genoa, avversario di oggi al Tardini, avendo gli stessi punti del Parma, ne condivide la relativa tranquillità in classifica. E' però vero che i Grifoni arrivano da una serie positiva di sei giornate (due vittorie e quattro pareggi) mentre in questo stesso periodo il Parma non ha mai vinto facendo solo due pareggi. Se non bastasse questo mini black out a mettere pepe sulla coda ci sono altre statistiche che possono farlo: i crociati hanno perso le ultime quattro in casa (record in serie A) dove non vincono dal 25 novembre. Finora solo Cagliari, Empoli e Sassuolo hanno lasciato tre punti al Tardini. Insomma, nelle file crociate la voglia di invertire la rotta è certamente tanta. D'Aversa ha preso atto del calo nel girone di ritorno e, pur senza stravolgere assetti e formazioni, ha proposto qua e là dei correttivi per riprendere una marcia più spedita. Sull'altra sponda il grande merito di Prandelli è stato quello di aver surrogato senza scompensi Piatek, la cui cessione ha sistemato le casse societarie, nel contempo trovando quella solidità difensiva che mancava. Nel Genoa poi Prandelli dispone di giocatori forti, ai quali sulla carta anche l'attuale posizione va stretta. Da Criscito a Radovanovic, passando per Romero e Bessa fino al nuovo acquisto Lerager e a quel Kouamé che avevamo «assaggiato» nel Cittadella. Il Parma dovrà sbagliare poco per vincere. D'Aversa in settimana potrebbe aver fatto un pensierino anche alla difesa a tre (ultimamente sono troppi i gol incassati) ma se il Genoa userà intridente in attacco forse rinvierà l'esperimento dall'inizio. Prandelli a Parma è venuto quattro volte da avversario, sempre con la Fiorentina, raccogliendo due successi, un pari e un ko firmato da una doppietta di Pepito Rossi. Con lui oggi D'Aversa darà vita a un duello tra, a parer nostro, i migliori allenatori degli ultimi vent'anni a Parma. Uno per come ha fatto giocare la squadra e tenuto unito l'ambiente in coincidenza del crac Parmalat, facendo lievitare il valore individuale dei suoi uomini. Per l'altro parlano i risultati: ha preso la squadra ottava in Lega Pro e in due anni e mezzo ha centrato due promozioni e una (quasi) salvezza in A. Insomma, gente che a Parma andrà sempre ringraziata.

