Parma batte Genoa 1-0: decide un gol di Kucka. Tre punti preziosi per i crociati

Parma-Genoa finisce 1-0 al Tardini: decide un gol di Kucka. Il Parma sale così a 33 punti, mentre il Genoa resta a quota 30.

Primo tempo senza reti: il Genoa attacca molto ma anche il Parma si fa vedere. In particolare, Inglese va vicino al gol. Nella ripresa, la squadra di Prandelli attacca ancora di pù ma al 77' sono i crociati a sbloccare il risultato, con un gol di Kucka. A fine ripresa l'arbitro assegna 6 minuti di recupero. Il risultato non cambia: Parma-Genoa 1-0 al Tardini. Tre punti preziosi in chiave salvezza del Parma.

Il Parma vede molto vicina la salvezza: il video-commento di Paolo Grossi

Fate le vostre pagelle!



La cronaca della partita

Secondo tempo



96' La partita finisce dopo 6 minuti di recupero. Il risultato finale è Parma-Genoa 1-0



91' Azione di Gervinho in contropiede

90' Genoa che si riversa in attacco, Parma arroccato nella propria area

78' L'arbitro consulta il Var per un presunto fallo di mano, che però non c'era. Gol confermato, la curva esulta

77' Gol di Kucka. Azione confusa: Kucka colpisce di testa ma incorna sulla traversa, Rigoni raccoglie la respinta ma calcia sul palo, l'ex Milan raccoglie la sfera e la deposita in rete

71' Esce Scozzarella, entra Biabiany

69' Sanabria ancora una volta sfiora il gol

68' Ammonito Scozzarella per fallo tattico su Sanabria.

66' Ancora un'azione "pericolosa" del Genoa: prima Sanabria, poi Lerager. La squadra di Prandelli è ancora vicina al gol

62' Azione del Genoa, Sanabria fa un tiro in rovesciata ma la palla vola alta sopra la traversa

52' Calcio di punizione, Sepe esce e finisce a terra dopo un contatto con Romero

50' Cross di Kouamè, Sepe esce e blocca la palla

E' iniziata la ripresa: il Genoa è deciso e continua a fare pressing

Primo tempo

45' L'arbitro fischia: finito il primo tempo allo stadio Tardini

44' Genoa all'attacco ma Scozzarella in scivolata ferma l'azione

43' Radovanovic ammonito per gioco pericoloso su Scozzarella

39' Gervinho attacca ma la sua corsa deve fermarsi: è in fuorigioco

37' Inglese stoppa con il piede sinistro e tira in rovesciata, crociati vicini al gol

32' Attacca Criscito, poi Romero fa un tentativo da lontano

27' Bel cross di Dimarco, Jandrei si rifugia in corner

26' Cross di #Siligardi dalla destra, #Dimarco sottoporta si vede respingere il tiro dal portiere#ParmaGenoa 0-0 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 9 marzo 2019

24' Tiro di Inglese ma il giocatore crociato è in fuorigioco

23' Rientra Scozzarella, che era a terra per un problema muscolare

19' Gervinho corre verso l'area del Genoa ma la difesa ferma l'azione

16' Pereira prova a farsi avanti ma non controlla bene e concede una rimessa laterale ai crociati

12' Siligardi all'attacco sulla destra ma il pallone esce

11' Criscito ancora all'attacco. Calcio d'angolo per il Genoa

7' Azione di Siligardi: tenta il cross per Inglese, Zukanovic allontana il pallone

4' Ancora pressing e "azioni pericolose" del Genoa: Bessa scambia con Kouamè e calcia, la palla finisce sul fondo

2' Criscito subito pericoloso davanti alla porta del Parma. Sepe ferma il pallone in due tempi

1' E' iniziata. Prandelli ha deciso di schierare Jandei in porta mettendo in panchina Marchetti. Davanti spazio a Sanabria, Kouamè e Lazovic

Squadre appaiate a 30 punti. Ultimo successo in casa il 25 novembre. Si sfidano due allenatori che a Parma dovremo sempre ringraziare

La formazione

Noi in campo così ⤵️



Sepe, Iacoponi, Dimarco, Scozzarella, Bruno Alves, Siligardi, Gervinho, Gagliolo, Rigoni, Inglese, Kucka.#ParmaGenoa#ChinoisiAmo — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 9 marzo 2019

