La rivelazione choc di Frey: "Per un virus ho rischiato di morire". Il Parma gli dedica un post: "Forza Seba!"

Ha rischiato di morire per colpa di un virus, e ora che il peggio è passato racconta il suo dramma sui social. Sebastian Frey, ex portiere tra gli altri di Inter e Fiorentina svela sul suo profilo Instagram la paura vissuta nelle ultime settimane. «Buongiorno a tutti - scrive il francese -. Come avrete notato mi sono assentato dai social per un po' per una ragione più che valida: tre settimane fa sono stato ricoverato d’urgenza in ospedale perchè avevo la febbre a 40 che non scendeva. Dopo vari esami mi hanno trovato un virus che piano piano mi ha completamente debilitato e che avrebbe potuto portarmi via da tutti voi. La fortuna vuole che ho superato questa prova».

«Ora ho iniziato una nuova sfida, tornare a camminare come ho sempre fatto, e a lavorare per poter tenere di nuovo in braccio la mia bambina - conclude Frey -. Ho sempre giocato per vincere e ora con determinazione e forza vincerò anche questa battaglia».