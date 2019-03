Lunch-match, dai Parma, serve una giornata super - Le probabili formazioni

Emergenza attacco: contro l'Atalanta mancano Biabiany e Inglese

Esaurito il settore ospiti: da Bergamo in arrivo 4.000 tifosi

SANDRO PIOVANI

«La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo»: passi, per una volta, il detto (non proprio politically correct) coniato dal compianto Roberto Freak Antoni ma attualissima per descrivere la situazione del Parma. Che, in un momento delicato com'è ogni finale di stagione, soprattutto per una squadra che deve salvarsi, ha perso in un sol colpo Biabiany e Inglese. E ancora non si sa per quanto tempo.

Senza dimenticare che oggi, nel lunch match, arriva al Tardini l'Atalanta, una delle formazioni italiane che meglio coniuga forza fisica e qualità tecniche. Squadra moderna, lanciata verso l'Europa nelle zone alte del calcio italiano. Un tipo di gioco che il Parma (e non solo il Parma) patisce e non poco. Veloci e tecnici, i nerazzurri in più saranno spinti da 4.000 sostenitori. Senza dimenticare che l'Atalanta ha ottenuto 23 dei suoi 45 punti in classifica proprio in trasferta. Vincendo lontano da Bergamo 7 volte contro le 6 tra le mura amiche. Insomma una squadra che, un po' come il Parma, ha costruito molta della sua fortuna proprio fuori casa.

Ecco, le brutte notizie dovremmo averle più o meno scritte tutte. Va detto che, storicamente, almeno in questa stagione, il Parma nelle difficoltà ha trovato forze ed energie «super» per affrontare gli avversari. Vedi le vittorie con Genoa (in trasferta) e con l'Empoli (in casa) dove, come oggi, mancava Inglese. Che Roberto D'Aversa deve sostituire, ma come? In passato ha utilizzato per quel ruolo sia Ceravolo (in gol proprio contro il Genoa), sia Gervinho. In questo secondo caso potrebbe giocare con Sprocati e Siligardi in appoggio dell'attaccante ivoriano. E, puntando su un sistema di gioco più flessibile, ovvero con il 4-3-3 in fase offensiva e il 4-4-2 in quella difensiva, potrebbe utilizzare anche Dimarco sulla fascia sinistra avanzata. Teorie, per la pratica basta aspettare le 12,30.

Al di là di qualsiasi ragionamento tecnico, di certo servirà il Parma visto nel girone d'andata, compatto e determinato su ogni pallone. Un Parma corsaiolo, pronto a chiudere ogni spazio e ripartire. Inoltre quella di oggi è la prima di tre gare in sette giorni. Tutte delicate, tutte difficili. E servirà un gran pubblico: ma qui non c'è nemmeno bisogno di scriverlo.