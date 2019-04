Arriva il Torino: serve l'aiuto di tutto il Tardini per fare punti (importantissimi) - Le probabili formazioni

Terza gara in sette giorni per il Parma. Che, è inutile ribadirlo, anche questo pomeriggio, contro il Torino (stadio Tardini, ore 15), andrà in campo senza alcuni giocatori fondamentali e con altri non certo al top della condizione.

Un Parma dunque acciaccato nel fisico ma soprattutto nel morale, dopo il ko incredibile di Frosinone, in una rocambolesca partita degna del peggior teatro dell'assurdo, visto che il Var, ovvero la tecnologia (perfetta?), ci ha messo più di otto minuti otto, per decidere se fosse giusto assegnare il penalty decisivo ai padroni di casa. La prima domanda più che lecita riguarda quindi la condizione psicologica della squadra: il Parma sarà riuscito a riprendersi da questo inopinato ko? Con che spirito andrà in campo oggi?

L'altra domanda riguarda l'assetto tattico ed i suoi interpreti. Senza Biabiany, Inglese, Gervinho e Alves, ovvero i «big» della squadra, come si schiereranno i crociati? D'Aversa confermerà il 4-3-3 (quasi) storico o proverà a cambiare sin dall'inizio il suo Parma? Va detto che il tecnico spesso ha portato aggiustamenti alla squadra ma di fatto ha sempre iniziato le partite con il canonico 4-3-3. E chi giocherà? Inevitabile che, alla terza gara in sette giorni, si ricorra al turn-over: gente come Dimarco e Rigoni potrebbe partire dall'inizio. Mentre si chiederà un sacrificio a Ceravolo, non al top, in attacco.

Contro un Torino che vede l'Europa, che sembra aver ritrovato il passo e gli uomini (Belotti e non solo) per la volata finale. Gara tosta dunque, servirà l'aiuto di tutti.