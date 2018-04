Rapita al mercato, aveva 3 anni: dopo 24 i genitori la riabbracciano

Ci sono voluti 24 anni per il lieto fine: Wang Mingqing è riuscito a riabbracciare sua figlia Qifeng, scomparsa all’età di 3 anni, dopo una lunga ricerca che l'hanno portato anche a fare il tassista a Chengdu, capoluogo dello Sichuan, nella speranza di raccogliere informazioni e di ritrovarsi magari un giorno la ragazza nella sua auto.

La famiglia si è ritrovata oggi, in base alla copertura data dai media locali a una vicenda che ha dell’incredibile e che ha commosso l’intero Paese. Wang e sua moglie Liu Dengying erano fruttivendoli quando un giorno, completato il lavoro al banco, realizzarono che Qifeng non era più con loro. L’uomo ha riferito i disperati tentativi per ritrovarla: dalle ricerche nella città alle aree limitrofe, dai volantini agli appelli sui quotidiani.

Nel 2015 Wang decise di ampliare l’area di ricerca diventando un autista di Didi Chuxing, l’Uber locale, sperando di poter rivedere la figlia dallo specchietto retrovisore. Le foto usate e diffuse anche attraverso la polizia non erano di Qifeng, di cui non ne avevano, ma della figlia minore, molto somigliante.

Nel corso degli anni la polizia ha individuato diverse potenziali donne, risultate tutte negative alla prova del dna.

La svolta è del 2017, quando uno degli agenti specializzato in identikit ha disegnato il volto della ragazza, ormai una donna di 27 anni: il ritratto, circolato online, ha trovato la risposta di Kang Ying, residente nella provincia settentrionale.

I contatti tra padre e figlia risalgono all’inizio dell’anno: Wang ha raccontato i primi indizi positivi relativi alla bimba scomparsa a 3 anni, come una piccola cicatrice sulla fronte e il senso di nausea provato dopo ogni pianto. Il test sul Dna, finalmente positivo, ha sciolto ogni dubbio.

Kang è volata a Chengdu con suo marito, suo figlio e sua figlia per il grande momento della riunificazione filmata anche dalle telecamere. Pianti e lunghi abbracci. «Finalmente possiamo ritrovarci», ha detto con forte emozione Wang, nel resoconto del Beijing Youth Daily. Kang è cresciuta in una cittadina distante 20 chilometri da Chengdu, ma i media non hanno dato dettagli su come sia avvenuta la separazione dai parenti naturali.