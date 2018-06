Hawking sepolto a Westminster, la sua voce vola nello spazio

Le parole di pace e speranza di Stephen Hawking diffuse nello spazio attraverso un’antenna parabolica: è accaduto in Spagna mentre a Londra, nell’abbazia di Westminster, si svolgeva la cerimonia pubblica di sepoltura del grande astrofisico di Cambridge morto lo scorso 14 marzo a 76 anni. Il rito ufficiale, dopo i funerali 'privatì di tre mesi fa, si è concluso con l’annunciata deposizione delle ceneri nella stessa abbazia, al fianco di altri inglesi celebri, fra le tombe di Isaac Newton e di Charles Darwin.

Un migliaio gli ospiti presenti, da vari Paesi del mondo, inclusi il premio Nobel Kip Thorne, l’attore Benedict Cumberbatch, che ha interpretato il fisico in una serie della Bbc, l’astronauta Tim Peake e il leader dell’opposizione parlamentare britannica Jeremy Corbyn, numero 1 di quel Partito Laburista di cui Hawking fu sino alla fine sostenitore convinto.

A margine della cerimonia, come annunciato, le parole «di pace e di speranza» di un messaggio lasciato in eredità dallo scienziato defunto sono state quindi inviate nello spazio attraverso un’antenna parabolica dell’Esa, in Spagna, in direzione del meno remoto dei buchi neri dell’universo.