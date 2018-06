Incidente, morti lo chef stellato Narducci e la sua assistente

E’ il giovane chef Alessandro Narducci una delle due vittime dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. A quanto ricostruito, il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della Capitale, Acquolina, premiato con una stella Michelin. Nell’impatto con un’auto è morta anche la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui, assistente di sala al ristorante. Diversi i messaggi lasciati già sulla pagina Facebook dello chef che ha avuto anche il tributo del Gambero Rosso. Alessandro Narducci, morto in un incidente stradale questa notte a Roma, era considerato una nuova promessa della cucina italiana. Formatosi con grandi nomi come Heinz Beck, aveva collaborato con lo chef Angelo Troiani, suo grande sostenitore.

Lo chef Alessandro Narducci, morto in un incidente stradale questa notte a Roma, era considerato una nuova promessa della cucina italiana. Formatosi con grandi nomi come Heinz Beck, aveva collaborato con lo chef Angelo Troiani, suo grande sostenitore, per aprire successivamente il suo ristorante Acquolina con il quale aveva meritato la stella Michelin.



Heinz Beck: L'ho promosso sous chef a Dubai Social, lasciò team piangendo

«E' una giornata molto, molto triste. La morte di Alessandro Narducci stanotte alle due, la stessa ora in cui anche io rientravo dal lavoro, mi ha scioccato; io e il mio team siamo tutti sconvolti». Così Heinz Beck commenta all’ANSA la scomparsa del giovane chef stellato romano. Narducci, ricorda Beck, «aveva lavorato con me al ristorante Dubai Social. L’ho promosso sous chef perchè era serio, professionista e professionale. Una persona carina che trovava sempre tempo per tutti. Piangeva quando lasciò il team».

Chiusi Acquolina e Acquaroof per lutto dopo morte chef Narducci e collega Puleio

Il ristorante Acquolina e la terrazza Acquaroof, saranno momentaneamente chiusi per lutto, fino a nuova comunicazione. «Oggi, venerdì 22 giugno 2018, siamo racchiusi nel dolore per la scomparsa del nostro Chef Alessandro Narducci e di Giulia Puleio. Il nostro sostegno va alle famiglie, alla fidanzata Deborah, agli amici e a tutto lo staff». Lo comunica il team, guidato per la ristorazione dai fratelli Troiani, del ristorante una stella Michelin e del bistrot panoramico presso «The First luxury art Hotel di Roma». Qui lavorava lo chef Alessandro Narducci (29 anni), una delle giovani vittime dell’incidente stradale stanotte a Roma, firmando un menu che ha ottenuto la stella dalla guida Michelin e «Due Forchettè dal Gambero Rosso che nella guida presentata ieri a La Pergola, da Heinz Beck, primo maestro dello chef nato a Roma nel maggio del 1989. Per i curatori della guida 2019 del Gambero Rosso «la cucina di Narducci è cresciuta in personalità e precisione dei piatti; il gioco del camouflage è ricorrente, dai finti sassi di mare alla finta oliva. Alto livello».