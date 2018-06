Il Papa riceve Macron: "I governanti devono aiutare i poveri" Gallery

Nel donare a Emmanuel Macron il medaglione di San Martino che dona il suo mantello al povero, papa Francesco ha spiegato al presidente francese, in visita al pontefice: «E' una medaglia realizzata da un artista romano del secolo scorso. Ritrae San Martino. E vuole sottolineare la vocazione dei governanti in aiuto dei poveri. Tutti siamo poveri». Il Pontefice ha anche donato a Macron i suoi documenti Evangelii gaudium, Laudato Sì, Amoris Laetitia, Gaudete et exsultate e l'ultimo Messaggio per la Giornata mondiale della pace