Veterani entusiasti della bellezza di Melania

«E' la cosa più bella che ci sia mai capitato di vedere». Non nascondono l’entusiasmo i veterani britannici reduci dall’incontro con Melania Trump, protagonista di una visita in un ospizio londinese assieme a Philip May, consorte della premier britannica, in uno degli eventi collaterali del vertice odierno fra Donald Trump e Theresa May.

«La sua apparizione è stata magica, assolutamente magica», raccontano due degli anziani ex militari protagonisti dell’incontro alla Bbc, ripensando con sguardo trasognato alla First Lady. «Abbiamo anche chiesto di essere invitati alla Casa Bianca, forse non succederà, ma viviamo di speranze», ha quindi scherzato uno di loro.

Melania, apparsa sorridente pure con alcuni bambini di una scolaresca mobilitata per l’occasione, si è fra l’altro esibita in una partita di bocce con alcuni dei reduci: catturando l'inevitabile attenzione di fotografi e troupe tv.