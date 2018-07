Incendi in Grecia, situazione drammatica: decine di morti, 100 feriti

E' di almeno 49 morti (dato del dipartimento greco dei vigili del fuoco) e 156 feriti, di cui 11 gravi, il bilancio di due grandi incendi che divampano vicino ad Atene. Tra i feriti ci sono 16 bambini. Secondo la Croce Rossa 26 corpi sono stati trovati nel giardino di una villa nel villaggio di Mati.

Una situazione per i quali la Grecia ha dichiarato lo stato d’emergenza e ha chiesto l'intervento dell’Unione europea. Decine di case sono già state distrutte dalle fiamme, mentre tanti cittadini e turisti si sono riversati sulle spiagge per esserer soccorsi via mare.