Allarme a Pietrasanta, brucia un capannone con solventi. Chiusa l'Aurelia

Allarme a Pietrasanta (Lucca) per un incendio che si è sviluppato in un capannone di una ditta che tratta materiali edili dove sarebbero presenti dei solventi. Una colonna di fumo è visibile anche dalla spiaggia di Viareggio. Il Comune di Pietrasanta raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre e invita chi fosse all’esterno a coprirsi naso e bocca per non respirare direttamente l’aria e ad allontanarsi dall’area dell’incendio.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco insieme ad Arpat, Asl, forze dell’ordine e il personale del 118 che sta curando sul posto una persona intossicata del fumo. Presente anche il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti insieme agli operatori del centro operativo comunale.

A causa dell’incendio a Pietrasanta (Lucca) è stata temporaneamente chiusa la statale Aurelia, in entrambe le direzioni, per due chilometri. Lo comunica l’Anas che è presente sul posto con proprie squadre.