Funerali di Stato sabato per le vittime del crollo del ponte

Si svolgeranno sabato 18 alle 11 i funerali delle vittime causate dal crollo del viadotto autostradale Morandi a Genova. Saranno funerali di Stato. La funzione si terrà alla Fiera di Genova nel padiglione Jean Nouvel. Con i componenti del Governo potrebbe esserci anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I funerali saranno celebrati dall’arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, che nel pomeriggio ha parlato con il sindaco Marco Bucci.

La prefettura di Genova ha fornito ieri un primo, parziale, elenco ufficiale delle vittime:

Andrea Vittone 49 anni di Venaria Reale (Torino), Manuele e Camilla Bellasio 12 e 16 anni, di Pinerolo, Claudia Possetti 47 di Pinerolo (nucleo familiare), Andrea Cerulli 48 di Genova, Stella Maria Boccia 24, nata a Napoli e residente ad Arezzo; Samuele e Roberto Robbiano 8 e 44 anni e Ersilia Piccinino 41 (Fersale, Catanzaro), residenti a Campomorone (nucleo familiare), Marta Danisi 29, di Sant'Agata di Militello (Messina) e Alberto Fanfani 42, di Firenze (fidanzati); Juan Ruben Figeroa Carrasco, cileno di 68 anni, Elisa Bozzo 33, di Genova, Francesco Bello, 41, di Serra Riccò (Genova), Luigi Matti Altadonna 34 di Genova, Gennaro Sarnataro 43 di Volla (Napoli), Bruno Casagrande 57, di Antoninina (Reggio Calabria), Antonio Stanzone 29 e Gerardo Esposito 26 di Torre del Greco, Vincenzo Licata 57 di Grotte (Agrigento), Alessandro Campora 55 di Genova.

OPERAI, COPPIE, BAMBINI: ECCO CHI ERANO LE VITTIME DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI. C'era chi andava al lavoro, chi stava rientrando dalle ferie e chi, invece, in vacanza ci stava andando. Sono morte mentre erano in viaggio le 39 persone morte perchè travolte dal crollo del ponte Morandi di Genova, lo snodo fondamentale della circolazione nel capoluogo ligure, sia per chi è diretto in Francia sia per chi, semplicemente, deve raggiungere l’altra parte della città.

Tra le vittime accertate c'è una famiglia della provincia di Genova, mamma, papà e figlio di 8 anni. Stavano andando in vacanza, si sarebbero dovuti imbarcare per la Sardegna. Il crollo ha spezzato la vita anche di un’altra famiglia, originaria di Pinerolo, con i figli di 16 e 12 anni. Sul viadotto ha trovato la morte anche un imprenditore savonese, ex campione di moto trial e «maestro d’ascia». La città di Torre del Greco, in Campania, si stringe attorno alle famiglie dei quattro ragazzi morti mentre si dirigevano a Barcellona per passare un pò di vacanze insieme. Tra loro un videomaker molto stimato in città ma anche un ragazzo che da poco era tornato da Londra, dove era riuscito a trovare un lavoretto nella ristorazione.

Tra le vittime anche due dipendenti della municipalizzata per l'ambiente che erano al lavoro proprio sotto il viadotto crollato. Stavano rientrando in Italia dalla Francia anche due autotrasportatori romeni. Tra le vittime anche una 24enne di Arezzo, che stava tornando dalle vacanze con il fidanzato dominicano. Si sarebbero dovuti sposare a breve, invece, la 29enne Marta, un’infermiera di Sant'Agata di Militello, e il 32enne Alberto, originario di Firenze.

UN GRUPPO DI RAGAZZI FRANCESI FRA LE VITTIME. Tra le 39 vittime del crollo del ponte Morandi a Genova c'era anche una comitiva di quattro ragazzi francesi diretti ad un festival di musica tecno in Sicilia. Lo rivelano i media francesi, specificando che una delle vittime è stata identificata nel 22enne William Pouzadoux. Il gruppo era partito da Nimes il 13 agosto. «Siamo in partenza - scriveva il giovane proprio la sera di due giorni fa su Facebook - ci resta ancora un posto, se c'è qualcuno sul tragitto lo recuperiamo». Innumerevoli i messaggi di cordoglio sulla pagina del ragazzo.

CINQUE LATINOAMERICANI HANNO PERSO LA VITA NEL CROLLO DEL PONTE. Fra le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova vi sono anche cinque latinoamericani: tre cileni, un peruviano e un colombiano, secondo quanto hanno reso noto le autorità di Cile, Perù e Colombia.

Il ministero degli Esteri cileno ha confermato che hanno perso la vita il cuoco Juan Carlos Pastenes, la moglie Nora Rivera e un amico di famiglia, Juan Figueroa, artigiano e residente nel capoluogo ligure. Le autorità di Lima invece hanno indicato il decesso del giovane Carlos Jeses Erazo Trujillo, 27 anni, che viaggiava con la fidanzata di Arezzo, a sua volta fra le vittime del crollo del ponte.

Il ministero degli Esteri di Bogotà ha reso noto che fra le vittime c'è un colombiano, di cui non è stata fornita l'identità.