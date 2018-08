L’auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni, è stata recuperata dai vigili del fuoco sotto le macerie del ponte Morandi a Genova. L’auto è stata individuata nella notte, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell’argine sinistro del Polcevera. Il bilancio delle vittime, non ufficiale in quanto i corpi devono ancora essere identificati, sale dunque a 41.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è commosso osservando i resti dell’auto trovata nelle ore scorse dai soccorritori sotto il ponte crollato a Genova sui cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni. Lo si apprende dopo la visita di Mattarella sul luogo del disastro.

«Mio figlio è stato ammazzato": le parole di Roberto Battiloro, il papà di Giovanni, uno dei quattro ragazzi di Torre del Greco (Napoli) morti a Genova, sintetizzano la rabbia e l’amarezza dei familiari delle vittime del crollo del ponte. La maggior parte dei congiunti si sfila allora dai funerali di Stato e decide di piangere i propri cari in forma privata.

Sarà l’arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco, a celebrare i funerali solenni, questa mattina, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente Sergio Mattarella. «E' una scelta dei familiari ai quali va tutto il rispetto, e che certamente farà pensare chi di dovere», ha detto il cardinale, commentando il fatto che solo 18 bare, meno della metà delle vittime, saranno benedette oggi alla Fiera. Dal governo il commento del vicepremier Luigi Di Maio: «Non posso biasimare le famiglie che hanno scelto di celebrare i funerali nel proprio comune di appartenenza, anche in dissenso con uno Stato che invece di proteggere i loro figli, ha preferito per anni favorire i poteri forti».

C'è amarezza nelle parole del padre cappuccino, padre Mauro Brezzo, che dal 14 agosto non si è mosso dall’ospedale San Martino per portare conforto ai feriti e ai familiari delle vittime: «Sono pochi quelli che aderiscono ai funerali di Stato. Tanti non vogliono fare la passerella, e li capisco. Se invece di spendere i soldi per venire qui li avessero dati a questa povera gente, sarebbe stato meglio». Don Massimiliano Moretti, parroco di Nostra Signora Assunta e S. Zita a Genova, spiega: «Credo ci sia una fortissima disaffezione verso la politica e questo è un campanello d’allarme forte e chiaro che deve arrivare ai nostri politici. E’ necessario che la politica riprenda in mano il governo del Paese, un Paese che soffre, e che si attrezzi a convergere sul bene comune, senza continuare a fare campagna elettorale».

Nel napoletano, dove si sono svolti ieri i primi funerali privati, la disaffezione si è trasformata in rabbia e nello striscione: 'Antonio, Matteo, Giovanni e Gerardo... non è stato il fato ma lo Stato!'. «Non si può, non si deve morire per negligenza - ha detto nell’omelia il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli -, per incuria, per irresponsabilità, per superficialità, per burocratismo, per inedia, perchè questa è la vera violenza, è la violenza contro la persona, contro l'umanità».

Sono stati celebrati ieri in forma privata, a Serra Riccò (Genova) anche i funerali di Francesco Bello, 42 anni, precipitato con la sua auto dal ponte crollato. Alla cerimonia c'erano la compagna, che lavorava con lui in una ditta a Genova, i familiari e tanti amici. Si sono svolti nella chiesa dei santi Jacopo e Filippo, a Pisa, i funerali di Alberto Fanfani e Marta Danisi. Le esequie si svolgono nella parrocchia dove la giovane infermiera cantava nel coro e dove a maggio dell’anno prossimo avrebbe sposato il fidanzato anestesista. «Marta e Alberto, questo è il vostro matrimonio», ha detto durante l’omelia don Roberto Jankovic.

Si svolgeranno oggi a Busalla (Genova) i funerali di Elisa Bozzo, 34 anni. Funerali tra pochi congiunti anche per Stella a Foiano della Chiana (Arezzo). «La nostra scelta di celebrare i funerali in forma privata non è polemica - ha spiegato il fratello Francesco - ma solo per tenere il nostro dolore privato e perché noi abbiamo un altro culto», evangelico. Come anche ci sarà anche una benedizione islamica chiesta dai parenti albanesi di una delle vittime, a cura del Centro islamico genovese.

Oggi lutto nazionale e rinuncia agli spot non solo la Rai ma anche Mediaset. Fermo il Porto di Genova ma saranno a lutto anche alcuni monumenti nazionali sui quali, in ricordo della tragedia, la sera si spegneranno le luci, dalla Mole di Torino al Colosseo di Roma.

A Parma, oltre ad esporre le bandiere a mezz'asta (così come farà anche la Regione Emilia Romagna), il Comune ha previsto il rispetto di un minuto di silenzio in piazza Garibaldi, alle 11.30, nel lato della piazza verso i Portici del Grano.

E anche la Chiesa di Parma si raccoglie in preghiera per le vittime del crollo del ponte Morandi, per le loro famiglie, per i soccorritori e per tutta la comunità di Genova, così duramente colpita.

Oggi alle 10 il vescovo Enrico Solmi presiederà - nella basilica della Steccata - la messa in suffragio delle vittime. Alle 11.15 alcuni rintocchi del Bajon della Cattedrale suoneranno come partecipazione al lutto nazionale e come adesione al minuto di silenzio, a cui tutta la cittadinanza è invitata.