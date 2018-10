Un partecipante con il suo cane posa per una foto, come i proprietari di cani Anti-Brexit e i loro animali domestici prendono parte a una marcia a Londra, Gran Bretagna, il 7 ottobre 2018. Le persone con i loro animali prendono parte a una manifestazione chiamata "Wooferendum" per protestare contro la Gran Bretagna che lascia l'Unione Europea