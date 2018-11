Undici rintocchi di campane a Parigi: i capi di Stato ricordano la fine della Grande Guerra

Tutte le campane di Parigi e dei luoghi simbolo della prima guerra mondiale in Francia hanno suonato alle 11, la stessa ora in cui, cent'anni fa, fu annunciata la fine delle ostilità a conclusione della guerra 1914-18.

Il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera Angela Merkel hanno guidato la lunga fila di capi di stato e di governo, fra i quali il presidente Sergio Mattarella, che dall’Eliseo si sono trasferiti all’Arco di Trionfo per la commemorazione solenne del centenario della firma dell’armistizio. I presidenti di Stati Uniti e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, si sono uniti per ultimi agli altri 70 capi di Stato.

Donald Trump, con la moglie Melania, ha camminato lentamente portando da solo l’ombrello e passando a stringere le mani di Macron e degli altri in prima fila, poi parlando affabilmente con Angela Merkel, accanto alla quale segue la cerimonia.

Per ultimo Vladimir Putin, a passo veloce, che ha stretto la mano a Trump facendogli il segno di «ok» con il pollice alzato. In prima fila fra i leader, Sergio Mattarella.

Al passaggio dell'auto di Trump sugli Champs-Elysées è scattata una protesta: una ragazza in topless del gruppo Femen ha scavalcato le transenne ed è stata bloccata dai gendarmi; intanto dal pubblico si sono alzati fischi.