Vuole attraversare l'Atlantico su un barile arancione

Un grande barile di color arancione che galleggia sull'Atlantico fino a raggiungere i Caraibi entro la fine di marzo nelle speranze di un 71enne francese, Jean-Jacques Savin, che si è imbarcato nella singolare impresa.



Savin - un militare paracadutista in pensione - ha lasciato ieri la costa delle Canarie a bordo della sofisticata capsula-barile da lui stesso messa a punto. Ci ha lavorato per mesi, mettendo su un marchingegno che gli consenta di galleggiare dolcemente sull'oceano, avvalendosi di venti e correnti, per compiere la traversata ad un ritmo medio che ha calcolato di «due o tre chilometri all’ora», ha detto stando a quanto riferisce tra gli altri la Cnn.

Sarà possibile seguire il viaggio di Savin online, anche attraverso una pagina Facebook appositamente creata dove compariranno aggiornamenti e curiosità sul viaggio, che è stato interamente finanziato crazie a sponsor e crowdfunding.