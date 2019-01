"Doppio bacione", "Restituisci i 49 milioni": botta e risposta polemico fra Matteo Salvini e J-Ax su Twitter

Botta e risposta polemico fra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e J-Ax. Accade su Twitter.

Salvini ha postato un link a un articolo de Il Giornale in cui il cantante dichiarava di augurarsi un mondo senza Salvini. Il commento di quest'ultimo: “Sogno un mondo senza Salvini”. A J-Ax doppio bacione!

Sempre via Twitter arriva la risposta di J-Ax: Grazie per i baci, ma preferirei che restituissi i 49 milioni di euro che la Lega ha rubato agli italiani. Bacini spalmati di crema al cioccolato.

Intanto sui social, il botta e risposta fra ministro e cantante fa discutere.