Cesare Battisti a Ciampino scende dall'aereo con la polizia: andrà in carcere a Rebibbia

E’ atterrato all’aeroporto di Ciampino il Falcon 900 del Governo italiano con a bordo l’ex terrorista Cesare Battisti. L’aereo è decollato da Santa Cruz in Bolivia, Paese dove è stato arrestato l’uomo dopo una fuga dall’Italia durata 38 anni.

Testa alta, pizzetto, giubbotto marrone, senza manette ai polsi è appena sceso dall’aereo che lo ha riportato in Italia Cesare Battisti. A circondarlo un gruppo di poliziotti.

Battisti è smontato dal Falcon 900 atterrato dalla Bolivia circa 10 minuti dopo l’atterraggio, alle 11.50. Poco dopo l’apertura del portellone dell’aereo un gruppo di sette agenti di polizia è salito sul velivolo, mentre un’altra decina di agenti, in parte armati di mitraglietta attendeva ai piedi della scaletta, e nel giro di qualche minuto lo ha fatto scendere dall’aereo. Ad attendere l’arrivo dell’ex terrorista, all’interno dello scalo di Ciampino, il ministro dell’Interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Battisti è apparso tranquillo e non ha mai abbassato lo sguardo mentre procedeva scortato dagli agenti.

SALVINI: "SPERO DI NON INCONTRARLO DA VICINO". «Spero di non incontrarlo da vicino». Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervistato dal Corriere Tv subito dopo l’arrivo di Cesare Battisti all’aeroporto di Ciampino.

Battisti sarà portato in carcere a Rebibbia e starà in isolamento diurno per 6 mesi.