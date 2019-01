Scendi il cane? "Anche no". L'Accademia della Crusca precisa: le regole non cambiano

Si può dire "Scendi il cane" o "Sali la spesa"? Anche no, per usare una espressione colloquiale in voga oggigiorno. L'Accademia della Crusca considera lecito dire "siedi il bambino"? No, si è diffusa una notizia male interpretata: gli accademici confermano che per certi verbi non si può usare la forma transitiva.

A quasi tre anni dalle polemiche su "petaloso" (con le relative parodie), la bolla è nata (e si sta sgonfiando) su internet. Sui social network si è diffusa in modo virale - complici articoli anche di testate e siti nazionali - la notizia secondo cui l'Accademia della Crusca avrebbe sdoganato modi di dire come "siedi il bambino" o "scendi il cane". Con la "notizia", ecco un florilegio di commenti: c'è chi esulta, c'è chi si mette le mani nei capelli (come si vede in questa gallery).

Sul sito dell'Accademia è stata pubblicata una risposta di Vittorio Coletti a chi chiedeva se fosse lecito "costruire il verbo sedere con l’oggetto diretto di persona: siedi il bambino, siedilo lì ecc.". Coletti ha sottolineato che l'uso transitivo del verbo sedere è usato in situazioni "di uso domestico" e a modi di dire regionali, perlopiù del sud. "Sedere con l’oggetto diretto di persona - continua Coletti - si legge ormai nei manuali sulla cura dei bambini o nelle istruzioni su come mettere un bambino sul seggiolino dell’automobile. Dunque, è una costruzione abbastanza diffusa e neppure solo recente". Per l'esperto la costruzione transitiva di sedere può essere lecita in situazioni colloquiali, di vita quotidiana.

Essendo la "notizia" diventata virale, l'Accademia della Crusca è intervenuta per precisare che, in generale, in italiano corretto dire "siedi il bambino" resta un errore. Il presidente Claudio Marazzini, intervistato dall'Agi, sottolinea che se nel linguaggio parlato può essere ritenuto in qualche modo tollerabile, nello scritto non è così.

Al di là degli scherzi, le regole della grammatica insomma non sono cambiate.