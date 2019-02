Problemi di audio, ma i social impazziscono per il figlio di Bocelli

I social impazziscono per il figlio di Bocelli

Il babbo Andrea festeggia i 25 anni dalla vittoria tra le Nuove Proposte del 1994, ma i social impazziscono per il figlio 21enne Matteo Bocelli, che lo accompagna nel duetto Fall on Me. Il giovane erede mette tutti d’accordo sulla sua bellezza, ma anche sulla sua bravura.



Standing ovation per Bocelli

La standing ovation premia Andrea Bocelli come 25 anni fa, quando il tenore vinse Sanremo Giovani con Il mare calmo della sera. E stasera emoziona l’Ariston riproponendo il pezzo - che esalta anche l’orchestra - in duetto con Claudio Baglioni. Al piano, il chiodo nero che indossava allora e che poi cede al figlio Matteo: «Non è un passaggio di testimone - dice Bocelli al figlio - ma è un augurio. Sono sicuro che ti porterà fortuna sempre che la aiuti con la serietà, la volontà, lo spirito di sacrificio che spero di averti insegnato». Poi il duetto con Matteo sulle note di Fall on Me.

Problemi di audio

Il festival di Sanremo parte con i cantanti in gara, da Renga a Nek alla Bertè. Con grandi ospiti, come Andrea Bocelli. E con problemi di audio. Su twitter gli spettatori insorgono per la cattiva qualità dell’ascolto. Suono distorto e orchestra che sovrasta la voce dei cantanti. Queste le segnalazioni da casa.