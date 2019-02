Ritrovati i resti della mitica portaerei Hornet, affondata nel '42 Foto

Nell’ottobre del 1942, la gloriosa portaerei USS Hornet veniva affondata dalle forze giapponesi durante la battaglia delle Santa Cruz Islands, nel sud dell’Oceano Pacifico. Ora, a distanza di 76 anni, un team di archeologi marini è riuscito ad individuarne il relitto, ad oltre 5.000 metri di profondità.

«Avevamo la Hornet sulla nostra lista di navi della seconda guerra mondiale che volevamo individuare per la loro importanza storica...e di protagoniste di momenti cruciali in battaglie navali», ha detto - citato da Usa Today - Robert Kraft, direttore delle operazioni sottomarine della Vulcan, la compagnia che ha localizzato la celebre unità. La Vulcan è la compagnia fondata da Paul Allen, cofondatore di Microsoft, e nella stessa zona ha già ritrovato numerosi altri relitti sommersi.

La USS Hornet è stata cruciale in diversi eventi di fondamentale importanza per le sorti della seconda guerra mondiale. In particolare nel bombardamento di Tokyo noto come il raid Doolittle, e nella battaglia di Midway. Il giorno che affondò, portò con sè negli abissi 140 marinai, ma più di 2.000 altri riuscirono a salvarsi.