Los Angeles, la prima nevicata in 30 anni

Los Angeles, Malibu e Pasadena - in California - imbiancate ieri da una rara spolverata di neve che ha elettrizzato i social media e ha creato confusione tra i residenti, tanto da spingere il servizio meteo nazionale a intervenire con un tweet per spiegare alla popolazione la differenza tra 'nevischiò e 'gragnolà.

L’ultima nevicata nella zona risaliva all’8 febbraio del 1989: non sorprende quindi che gli studenti di una scuola di Thousand Oaks, nella Contea di Ventura, abbiano abbandonato i banchi per ammirare la neve a bocca aperta, come ha raccontato su Twitter la loro insegnante Amy Buss.

Intanto, il servizio meteo ha confermato che a Los Angeles sono caduti piccoli chicchi di grandine e qualche fiocco di neve.

L’ondata di maltempo nel sudest degli Stati Uniti che ieri ha portato la neve anche nel Nevada, a Las Vegas, e in Arizona continua. Oggi niente lezioni nelle scuole della contea di Clark, nel sud del Nevada, e le scuole, gli uffici governativi, gli aeroporti e numerose strade saranno chiuse oggi per il secondo giorno anche nella parte settentrionale dell’Arizona.

I primi fiocchi si sono visti mercoledì sera e ieri la neve cadeva a un ritmo di 7,6-10,2 centimetri l’ora in alcune parti dell’Arizona, ma la situazione dovrebbe registrare un lieve miglioramento nel corso della giornata odierna.

L’aeroporto di Flagstaff (Arizona) ha segnato un record storico con 80,3 centimetri di neve ieri sera - superando il record precedente di 78,7 centimetri del 1915 -, ed è stato chiuso al traffico.