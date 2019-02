Livio resta campione. Il concorrente parmigiano d'adozione - infatti vive e studia nella nostra città ma è originario di Napoli - ha battuto ancora una volta i concorrenti al gioco televisivo "L'eredità", condotto su RaiUno da Flavio Insinna. Ma questa sera non è riuscito a indovinare la parola chiave finale, fallendo l'assalto al premio in palio che era di 12.500 euro. Ieri sera Livio aveva fatto centro, aggiudicandosi ben 50mila euro. E la sua avventura televisiva continua: in qualità di campione domani sarà ancora in gara.