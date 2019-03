Nave dirottata a Malta dai migranti: al via gli sbarchi, il primo a scendere è un bimbo in braccio a una donna

La Valletta: alle 9,30 sono cominciate le operazioni di sbarco dei migranti a bordo del mercantile Elhiblu.1. La nave è stata dirottata dai migranti che non volevano tornare in Libia. Il primo ad essere sbarcato è stato un bimbo di pochissimi mesi in braccio ad una donna. Secondo le informazioni ottenute a bordo ci sarebbero 19 donne e 12 bambini.

I migranti che stanno sbarcando vengono accompagnati a bordo dei furgoni della polizia che li porteranno all’Initial Reception center a Marsa, la cittadina portuale di Malta.

Il capo della polizia maltese, Lawrence Cutajar, era salito a bordo del mercantile attorno alle 9,15. La nave dirottata dai migranti è presidiata da oltre una dozzina di uomini delle forze speciali maltesi con armi automatiche in vista.